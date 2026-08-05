Уже сегодня космический объект врежется в западную часть видимого диска Луны в районе кратера Эйнштейн на скорости около 8,7 тыс. км/ч

Фрагмент ракеты SpaceX Falcon 9 в среду должен столкнуться с поверхностью Луны после более чем полутора лет неконтролируемого полёта в космосе. По расчётам астрономов, четырёхтонная верхняя ступень носителя, использовавшаяся при запуске лунной миссии Firefly Aerospace в январе 2025 года, врежется в западную часть видимого диска Луны в районе кратера Эйнштейн на скорости около 8,7 тыс. км/ч. Источник изображения: Reuters

URL изображенияУчёные ожидают, что удар поднимет облако лунной пыли, но увидеть его с Земли будет крайне сложно даже при помощи телескопов. Само по себе событие не представляет никакой опасности, однако станет редкой возможностью изучить последствия столкновения крупного космического объекта с лунной поверхностью.

Обычно верхние ступени ракет SpaceX после выполнения задачи направляются в атмосферу Земли, где полностью сгорают, либо выводятся на безопасные орбиты. В данном же случае ракета затратила практически весь запас топлива, чтобы вывести космические аппараты на траекторию к Луне, поэтому выполнить контролируемое сведение уже не удалось. Под действием гравитации Земли, Луны и Солнца ступень постепенно сменила орбиту и оказалась на неизбежном курсе столкновения.

На фоне готовящихся полётов в рамках миссии Artemis ситуация привлекает внимание к тому, что необходимо заранее разрабатывать механизмы безопасной утилизации отработавших космических аппаратов, чтобы избежать подобных инцидентов.