Теперь iPhone можно арендовать

Компания Apple официально запустила в США новую программу долгосрочной аренды устройств Apple Upgrade, разработанную совместно с европейским платёжным сервисом Klarna. Новая программа позволяет пользователям оформить iPhone, iPad, Mac или Apple Watch по ежемесячной подписке вместо традиционной покупки или рассрочки. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПрограмма заменяет действовавшие ранее сервисы iPhone Upgrade Program и iPhone Payments, объединяя их в единое предложение. Стоимость аренды начинается от 17,99 долларов в месяц за iPhone, от 11,99 долларов за Apple Watch и iPad и от 24,99 долларов за компьютеры Mac. Оформить устройство можно через сайт Apple, мобильное приложение или фирменные магазины компании в США.

В рамках новой программы iPhone и Apple Watch доступны по договорам сроком на 12 или 24 месяца, тогда как Mac и iPad можно арендовать на 24 или 36 месяцев. Перед одобрением заявки Klarna проводит «мягкую» проверку кредитной истории, которая не влияет на кредитный рейтинг клиента. Владельцы старых устройств Apple смогут снизить ежемесячные платежи, воспользовавшись программой trade-in, а при оплате с помощью Apple Card покупателям также начисляется кэшбэк в размере 3%. По окончании срока аренды пользователь сможет вернуть устройство, выкупить его единовременным платежом либо перейти на новую модель.

Как известно, в США итак развит лизинг автомобилей. Однако долгосрочная аренда смартфонов и компьютеров – новое предложение на рынке, обусловленное ростом стоимости устройств.