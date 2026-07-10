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Nacvark
SpaceX за полгода запустила 1600 спутников Starlink и установила рекорд
Это больше, чем у любой другой страны в мире
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Компания SpaceX сохраняет рекордные темпы развёртывания спутниковой группировки Starlink и в 2026 году может превзойти собственное достижение, установленное годом ранее. По данным, собранным астрономом и аналитиком Джонатаном Макдауэллом, за первые шесть месяцев 2026 года компания вывела на низкую околоземную орбиту почти 1,6 тысячи спутников Starlink. В прошлом году за тот же период было запущено 1489 спутников.Источник изображения: ChatGPTС момента запуска Starlink компания уже отправила на орбиту более 12,4 тысяч спутников, из которых около 11 тысяч продолжают функционировать. Высокие темпы развёртывания стали возможны благодаря многоразовым ракетам Falcon 9, которые SpaceX использует для регулярных запусков.

Эффективность Falcon 9 настолько высока, что компания способна ежегодно выводить на орбиту группировку спутников, сопоставимую по размеру со всей планируемой сетью конкурентов. Для понимания, даже выведенные за полгода 1,6 тысяч спутников превышают суммарный размер спутниковой группировки какой-либо другой страны.

Дополнительным подтверждением этого стал очередной запуск Falcon 9 с 29 спутниками Starlink, во время которого первая ступень ракеты выполнила уже 36-й успешный полёт – новый рекорд для компании.

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Единственный конкурентом Starlink остаётся другая американская компания – Amazon, которая за последние полтора года вывела на орбиту только 400 спутников. Впрочем, в её планах вывести на орбиту порядка 3,2 тысяч спутников, чтобы устояться на рынке спутникового интернета.

#spacex #starlink
Источник: theverge.com
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