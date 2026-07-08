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В США растут цены на электроэнергию для промышленных заводов из-за спроса со стороны ИИ
Тенденция особенно прослеживается в так называемом «промышленном поясе» США
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В США стремительное строительство центров обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ) приводит к заметному росту стоимости электроэнергии для промышленных предприятий в ряде штатов. Как сообщает Reuters, особенно сильно последствия ощущают производители в регионе так называемого «промышленного пояса», где резко выросли платежи за поддержание резервных мощностей энергосистемы.

По данным издания, в зоне ответственности оператора PJM Interconnection, объединяющей 13 штатов и округ Колумбия, стоимость таких мощностей за последний год увеличилась более чем в десять раз на фоне быстрого роста энергопотребления дата-центров.Источник изображения: Reuters
URL изображенияРост тарифов уже сказывается на работе предприятий. Так, производитель кирпича Belden Brick из штата Огайо сообщил, что ежемесячные платежи за резервирование мощности выросли примерно с 1,6 тысяч до 12 тысяч долларов. Аналогичные проблемы испытывают производители пластмасс, металлургической продукции и других товаров. Все они рассматривают возможность переноса части производства на ночные часы, установки собственных источников генерации или пересмотра инвестиционных планов. При этом представители традиционной промышленности считают несправедливым, что именно им приходится нести последствия бурного развития ИИ.

Эксперты отмечают, что спрос на электроэнергию со стороны крупнейших технологических компаний продолжит расти по мере расширения вычислительных мощностей для обучения и эксплуатации ИИ-моделей. Это вынуждает операторов энергосетей ускорять строительство новых генерирующих объектов и модернизировать инфраструктуру. Власти США уже обсуждают механизмы, которые позволили бы перераспределить часть затрат непосредственно на владельцев дата-центров, однако промышленный сектор опасается, что до принятия подобных решений расходы предприятий продолжат увеличиваться, снижая конкурентоспособность американского производства.

#сша #искусственный интеллект
Источник: reuters.com
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