О решении заблаговременно уведомила команда разработчиков

С 1 июля российский клиент «Телега», являющийся форком мессенджера Telegram, разработанным на основе открытого исходного кода, прекращает свою работу. Информация об этом решении появилась ещё 26 июня 2026 года в официальном канале разработчиков. Источник изображения: Reuters

URL изображенияВ своём Telegram-канале разработчики «Телеги» поблагодарил пользователей за то, что они оформляли подписки, находили баги и рекомендовали клиент своим знакомы. Однако теперь российский клон Telegram прекращает свою работу.

На следующий же день после прекращения работы «Телеги» появилась непроверенная информация от журналиста ВГТРК о том, что разработчики могли продать переписки пользователей. Позже разработчики опровергли данную информацию, а сам журналист назвал свои источники недостоверными.

Стоит отметить, что Telegram обеспечивает сторонним клиентам и приложениям-клонам беспрепятственный доступ к мессенджеру и не блокирует их каким-либо образом. При этом пользователи, которые пользуются таким клиентом, имеют соответствующую маркировку, в которой официальная команда Telegram предупреждает о невозможности проверки шифрования. Проще говоря, Telegram не гарантирует шифрование в чатах с пользователями, которые использовали «Телегу» или другие форки.