Пока что речь идёт лишь о демонстрации технологий

NVIDIA при поддержке стартапа Valar Atomics планирует построить в штате Юта экспериментальный центр обработки данных с питанием от компактного ядерного микрореактора. Проект призван продемонстрировать, что быстро растущая инфраструктура искусственного интеллекта (ИИ) может не только получать надёжное энергоснабжение из возобновляемых источников, но и значительно сократить потребление воды. Источник изображения: Reuters

URL изображенияВо время презентации Valar впервые запустила новейшие ИИ-ускорители NVIDIA Blackwell, используя электроэнергию собственного реактора. По словам компаний, это первый случай, когда малый ядерный реактор обеспечил работу оборудования центра обработки данных.

Ключевым элементом проекта станет новая система жидкостного охлаждения Nvidia с замкнутым контуром. В отличие от традиционных систем охлаждения, требующих огромных объемов воды, технология практически исключает её расход. По оценке компании, обычные дата-центры могут использовать около 2,6 млн галлонов воды в год на каждый мегаватт мощности, тогда как новая архитектура позволяет сократить этот показатель практически до нуля.

Проект также вписывается в программу Министерства энергетики США по ускоренному внедрению малых модульных реакторов. Valar Atomics входит в число участников федеральной инициативы, цель которой – вывести несколько экспериментальных реакторов на устойчивую цепную реакцию уже в июле.