Владельцы iPhone в ЕС не могут пока получить это обновление

Европейская комиссия сообщила о «конструктивном» разговоре между европейским комиссаром по технологическим вопросам Хенной Вирккунен и генеральным директором Apple Тимом Куком. Переговоры состоялись на фоне продолжающихся разногласий между компанией и европейскими регуляторами по поводу запуска новых функций искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence, включая обновлённую Siri, на территории Европейского союза. Источник изображения: Reuters

URL изображенияВ Брюсселе отметили, что стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, и подтвердили намерение продолжить работу по этим направлениям. При этом детали переговоров официально не раскрываются.

Конфликт между Apple и Еврокомиссией обострился в последние месяцы после того, как компания заявила о переносе запуска ряда ИИ-функций для пользователей iPhone и iPad в странах Европы. В Apple утверждают, что требования европейского законодательства, прежде всего Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), создают сложности для внедрения новых технологий без ущерба для безопасности и конфиденциальности пользователей. В компании считают, что отдельные положения законодательства могут вынудить открыть доступ к экосистеме Apple таким образом, который противоречит её стандартам защиты данных.

В свою очередь, Европейская комиссия отвергает обвинения Apple. По мнению регулятора, компания самостоятельно не смогла разработать механизмы совместимости своих сервисов с требованиями европейских правил.