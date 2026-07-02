Хотя ранее Маск не исключал появление чего-то подобного

Генеральный директор SpaceX Илон Маск опроверг публикацию The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что компания якобы продемонстрировала инвесторам прототип устройства с искусственным интеллектом (ИИ) незадолго до своего IPO. В социальной сети X предприниматель назвал материал «абсолютной ложью», не став раскрывать дополнительные подробности. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо данным The Wall Street Journal, речь шла о прототипе компактного устройства, напоминающего смартфон, который, как утверждалось, был тоньше iPhone. Источники издания заявили, что смартфон должен был работать под управлением собственной операционной системы SpaceX, использовать технологии ИИ компании xAI и процессоры Qualcomm Snapdragon. При этом проект якобы находился на ранней стадии разработки, а его окончательный дизайн и перспективы коммерческого запуска оставались неопределенными.

Несмотря на категоричное отрицание Маска, слухи появились не на пустом месте. SpaceX активно инвестирует в развитие ИИ, инфраструктуры для языковой модели Grok, а также технологий спутниковой связи Starlink.

Ещё в начале года Reuters сообщало, что компания рассматривает возможность создания мобильного устройства, интегрированного со спутниковой сетью Starlink. Сам Маск тогда отмечал, что появление такого гаджета «не исключено», хотя подчёркивал, что он будет принципиально отличаться от современных смартфонов.