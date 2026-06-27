Суммарно было изъято почти 400 доменных имен

Министерство юстиции США объявило о масштабной операции против интернет-пиратства, в рамках которой было закрыто почти 400 сайтов, использовавшихся для незаконной трансляции матчей чемпионата мира по футболу 2026 года. По данным ведомства, сайты в режиме реального времени распространяли защищённый авторским правом контент без разрешения правообладателей, извлекая прибыль за счёт рекламы и подписок. Источник изображения: Reuters

URL изображенияСама операция была проведена ведомством в сотрудничестве с рядом медиакомпаний, включая NBC и Warner Bros, а также FIFA и UFC. Следствие установило, что многие сайты не только нарушали авторские права, но и представляли угрозу для пользователей, распространяя вредоносное программное обеспечение и собирая персональные данные посетителей

По информации американских властей, серверы и домены пиратских ресурсов находились в нескольких странах, включая Перу, Болгарию, Хорватию, Румынию, Польшу и Колумбию. Американские прокуроры координировали действия с зарубежными правоохранительными органами для выявления и блокировки инфраструктуры нелегальных сервисов.

Как известно, Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.