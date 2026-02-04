Сайт Конференция
Nacvark
В Европе разрабатывают концепцию перспективной ракеты класса «воздух – воздух»
Проект возглавит компания Diehl Defence

Летом 2025 года был создан консорциум BEAST (Boosting European Advanced Missile System Technology) для участия в финансируемой Европейским оборонным фондом (EDF) программе по разработке концепции модульной перспективной ракеты класса «воздух – воздух». Компания Diehl Defence (Германия), имеющая существенный опыт в разработке систем противовоздушной обороны, подтвердила, что возглавит консорциум из 21 компании.Иллюстративное изображение (сгенерировано Gemini AI)Основная цель проекта EDF – подготовить почву для нового поколения ракет. Проект является частью усилий Европы по укреплению технологической независимости и стратегических оборонных возможностей. Акцент делается на модульность (адаптивность к выполнению различных задач), экономическую целесообразность и совместимость с различными системами противовоздушной обороны.

На первом этапе консорциум BEAST проведёт анализ будущей обстановки воздушного боя, определив важные требования с участием европейских экспертов. После этого команда подготовит ключевые технологии, позволяющие повысить производительность и расширить возможности будущей ракеты. В конечном итоге Европа получит готовую концепцию, соответствующую внутренним требованиям, которая ляжет в основу плана по разработке. Таким образом, проект не предусматривает создание конкретных прототипов, что очевидно, учитывая ограниченность финансирования – 35 миллионов евро от EDF.

#германия #европа #diehl defence
Источник: new.diehl.com
4erT
04:32
А это значит, что те, кто так парковался раньше делал это не потому, что не было другого выхода, а потому что это было "не дорого". Вот так неожиданность, кто бы мог подумать...
Московские водители стали значительно реже парковать машины на тротуарах
Garthar
04:28
А ты карту давно последний раз открывал? Попробуй хотя бы теоретически предположить из какой страны РФ может задерживать корабли в страны балтики?
Эстония задержала следовавший в Россию контейнеровоз Baltic Spirit
E. S.
04:23
только дураки будут переходить на 11, думая что она быстрее. Тут уже изначально понятно, что по мере развития осей в них добавляется функций (имеется ввиду функций ядра и/или API) и от этого быстрее н...
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
E. S.
04:17
Ламеры пользуются одной системой, либо винда либо ксы. У нормальных людей по пятку и того и другого разнообразных типов )) А еще ламеры ругают одно и хвалят другое, хотя идеала нет ни там ни там, ни ...
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
E. S.
04:15
здипипёжь, вин11 летает, мгновенно практически все работает. При правильном подходе.
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
E. S.
04:14
Заказуха
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
DANYNAFIG
04:08
теперь поставь обратно 10 и удивишься скорости работы.
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
ultrarus4
02:52
Берите Интел, не морочте себе голову
Пять процессоров AMD Ryzen 9000 вышли из строя на материнских платах ASRock за один день
32Влад32
02:51
А мы разве не можем проверять все корабли, идущие в Эстонию?
Эстония задержала следовавший в Россию контейнеровоз Baltic Spirit
TM1
02:35
Чего же непонятно? Голландские ученые предположили, что вселенная плоская (точнее, ближайшая к нам ее часть на много миллионов световых лет) и окружена такой же плоской темной материей. Поскольку друг...
Ученые разгадали 50-летнюю загадку - из-за чего соседние галактики убегают от Млечного Пути
