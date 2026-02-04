Проект возглавит компания Diehl Defence

Летом 2025 года был создан консорциум BEAST (Boosting European Advanced Missile System Technology) для участия в финансируемой Европейским оборонным фондом (EDF) программе по разработке концепции модульной перспективной ракеты класса «воздух – воздух». Компания Diehl Defence (Германия), имеющая существенный опыт в разработке систем противовоздушной обороны, подтвердила, что возглавит консорциум из 21 компании. Иллюстративное изображение (сгенерировано Gemini AI)Основная цель проекта EDF – подготовить почву для нового поколения ракет. Проект является частью усилий Европы по укреплению технологической независимости и стратегических оборонных возможностей. Акцент делается на модульность (адаптивность к выполнению различных задач), экономическую целесообразность и совместимость с различными системами противовоздушной обороны.

На первом этапе консорциум BEAST проведёт анализ будущей обстановки воздушного боя, определив важные требования с участием европейских экспертов. После этого команда подготовит ключевые технологии, позволяющие повысить производительность и расширить возможности будущей ракеты. В конечном итоге Европа получит готовую концепцию, соответствующую внутренним требованиям, которая ляжет в основу плана по разработке. Таким образом, проект не предусматривает создание конкретных прототипов, что очевидно, учитывая ограниченность финансирования – 35 миллионов евро от EDF.