Речь идёт о так называемых системах SAN CUAS, которые имеют все шансы стать самыми эффективными в мире

Компания Kongsberg Defence & Aerospace (Норвегия) подписала контракт с Polska Grupa Zbrojeniowa (государственное объединение оборонно-промышленного комплекса Польши) на производство и поставку 18 систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) SAN CUAS («Сан»). Общая стоимость контракта оценивается в 16 миллиардов норвежских крон (около 1,7 миллиарда долларов). Источник изображения: Kongsberg Defence & AerospaceПервая информация о планах Польши по развёртыванию «Сан» была буквально неделю назад. Однако тогда не уточнялось, что основным поставщиком выступит норвежская Kongsberg. В любом случае, речь идёт о крайне перспективной системе противодействия БПЛА, которая претендует на статус самой эффективной в мире. Почему это так – можно прочитать в этом материале. Kongsberg раскрыла более подробную информацию о SAN CUAS, которая получит боевой модуль MCT30 (система Protector) с 35-мм, 30-мм и 12,7-мм орудиями. Помимо этого, систему оснастят дронами-перехватчиками и 70-мм управляемыми ракетами APKWS.

Таким образом, SAN CUAS по сути является зенитно-ракетным комплексом ближнего радиуса действия на основе боевого модуля MCT30 производства Kongsberg. Это означает, что сама разработка не принадлежит полностью Польше, хотя это не повод снижать ожидания о будущей эффективности. Норвежская компания планирует инвестировать в производство на территории Польши, что в будущем может сделать страну поставщиком SAN CUAS на европейский рынок.