Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
WSJ: Европе необходимо потратить $1 трлн для восстановление оборонной промышленности
Регион по-прежнему во многом полагается на защиту со стороны США

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на различных аналитиков, пишет, что Европе необходимо потратить 1 триллион долларов на своё перевооружение, чтобы восстановить оборонную промышленность и обрести независимость от США в сфере обороны. В настоящее время европейские страны активизировали усилия по перевооружению, но регион по-прежнему не может самостоятельно обеспечить свою защиту.

В материале издания подчёркивают, что европейские компании начали производить гораздо больше бронетехники, дронов, систем противовоздушной обороны и боеприпасов, но Европа по-прежнему зависит от США в дальнобойных вооружениях, стелс-самолётах нового поколения и спутниковой разведке. Ожидается, что только к 2035 году оборонные расходы США и Европы могут сравняться. Оборонная промышленность Европы также остаётся фрагментированной и уступает американской.

Может быть интересно

Однако The Wall Street Journal всё же видит изменения: с 2022 года Rheinmetall построила в регионе 16 новых военных заводов, а Leonardo увеличила количество рабочих мест на предприятиях почти на половину – до 64 тысяч сотрудников. Даже мелкие производители дронов резюмируют об изменениях по сравнению с ситуацией пять лет назад, когда у них не было шансов заинтересовать европейские правительства новыми технологиями.

#сша #европа
Источник: wsj.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Казахстане десантно-штурмовые войска наладили собственное производство FPV-дронов
1
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
15
Чешский самолёт L-39 Skyfox преодолел 23 тысячи км без полного технического обслуживания
+
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
2
В Сети появились фотографии седана и универсала Lada Vesta Sport со 145-сильным двигателем
1
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
37
«АвтоВАЗ» раскрыл ключевые достоинства грядущего кроссовера Lada Azimut на фоне конкурентов
6
Carscoops: Audi исправила одну из самых спорных деталей в салоне A5 и Q5
+
Xiaomi готовит смартфон Poco X8 Pro Iron Man Edition
+
Экстренный патч KB5078127 для Windows 11 восстанавливает работоспособность ряда приложений
1
Энтузиаст подал в тепловые трубки RTX 2060 ледяную воду и снизил температуру GPU на 57°C
11
На спутниковых снимках замечен прогресс Китая в строительстве авианосца с ядерной силовой установкой
+
Anthropic пересматривает тесты для соискателей из-за успехов своей нейросети Claude
+
ТАСС: Мошенники заставляют продавать квартиры под предлогом защиты от рейдеров
3
НАТО создадут на границе с Россией и Белоруссией оборонительную зону с беспилотными технологиями
3
Минимальные требования Forza Horizon 6 включают интегрированную графику Intel Arc B390
+
MWM: Китай заменяет российские системы на отечественные в ходе модернизации эсминцев Type 051C
1
AMD подтвердила существование процессора Ryzen 9 9950X3D2
1
Гендиректор Intel подтвердил выход процессоров Nova Lake в конце 2026 года
7
Microsoft сообщает о проблеме с загрузкой некоторых ПК после установки KB5074109 для Windows 11
5

Популярные статьи

Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
21
Politico: Отношение Трампа к Гренландии продемонстрировало уязвимость Канады в Арктике
3
Xbox Game Pass как обязательство — почему игры перестали быть отдыхом и стали второй работой
1

Сейчас обсуждают

deema35
04:19
Ну если ты Арабский шейх, то можешь позволить по машине на каждый день недели.
Россия в 2025 году стала вторым по объёму экспортным рынком для китайских автомобилей
Cowboy Huggies
02:46
Кринж писать, что это кринж.
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Никита Абсалямов
02:03
В начале 90х до развала СССР IBM-PC совместимый ПК стоил от 1000 до 2000 рублей... 2 это если с монитором. БУ хлам с Европейских помоек примерно столько же стоил - хотя лохи готовые за один лишь шильд...
Intel ограничит выпуск потребительских процессоров ради серверных решений и ИИ
Никита Абсалямов
01:52
Такими темпами скоро шахтёры будут делать себе отбойные молотки... а курьеры велосипеды...
В Казахстане десантно-штурмовые войска наладили собственное производство FPV-дронов
Лев корл
23:57
здц! Цены на камни вслед за ценами на мозги улетят в космос! Компьютер становится роскошью как в "старые добрые" начала 90 - х, когда IBM ХТ - шка стоила суммарной зарплаты инженера за 10 лет
Intel ограничит выпуск потребительских процессоров ради серверных решений и ИИ
Djereli
23:47
Еще в прошлом году был конфиг 5700x+6700xt на qhd-мониторе. Звезд с неба не тянул конфиг но для основной массы игруль хватало.
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
lion77815
23:33
В свете ддр китайдичи и золы с красными 98.. - дело дубовых динозавров живет и процветает
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 в ARC Raiders и ряде других игр
Djereli
22:48
Я не говорил про американский высер.Подлечи себе мозги трусливый патриот.
«Чебурляндия» как ответ «Диснейленду» - Сенатор Гибатдинов предлагает строить парки развлечений
breaking-news
22:37
В оригинале автор указывает, что использовал воду с температурой ниже нуля. Судя по цвету, вода с присадками.
Энтузиаст подал в тепловые трубки RTX 2060 ледяную воду и снизил температуру GPU на 57°C
Nikolay Klimenko
22:35
rx 6800 на 16 гигов и r5 7500f, 32gb озу тоже норм хватает пока для full hd.
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter