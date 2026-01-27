Регион по-прежнему во многом полагается на защиту со стороны США

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на различных аналитиков, пишет, что Европе необходимо потратить 1 триллион долларов на своё перевооружение, чтобы восстановить оборонную промышленность и обрести независимость от США в сфере обороны. В настоящее время европейские страны активизировали усилия по перевооружению, но регион по-прежнему не может самостоятельно обеспечить свою защиту.

В материале издания подчёркивают, что европейские компании начали производить гораздо больше бронетехники, дронов, систем противовоздушной обороны и боеприпасов, но Европа по-прежнему зависит от США в дальнобойных вооружениях, стелс-самолётах нового поколения и спутниковой разведке. Ожидается, что только к 2035 году оборонные расходы США и Европы могут сравняться. Оборонная промышленность Европы также остаётся фрагментированной и уступает американской.

Однако The Wall Street Journal всё же видит изменения: с 2022 года Rheinmetall построила в регионе 16 новых военных заводов, а Leonardo увеличила количество рабочих мест на предприятиях почти на половину – до 64 тысяч сотрудников. Даже мелкие производители дронов резюмируют об изменениях по сравнению с ситуацией пять лет назад, когда у них не было шансов заинтересовать европейские правительства новыми технологиями.