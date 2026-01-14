Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на данные российской компании

В 2025 году компания «Газпром» впервые за историю свой деятельности поставила в Китай больше природного газа, чем в страны Европы, включая Турцию. Об этом сообщает издание Euractiv, ссылаясь на официальные данные российской компании.

По итогам прошлого года через газопровод «Сила Сибири» в Китай поступило 38,8 миллиарда кубометров газа – на 24,8% больше, чем в 2024 году. Ситуация демонстрирует серьёзные изменения в структуре экспорта российского газа, ведь ещё недавно крупнейшим импортёром была Европа, пока не стала постепенно снижать объёмы поставок из России. В то же время Пекин работает над увеличением поставок газа через запущенный в 2019 году трубопровод «Сила Сибири».

Euractiv акцентирует внимание на том, что экспорт российского газа на рынок Китая полностью не компенсирует сокращения импорта странами Европы. До 2022 года в европейские страны поступало 150 - 180 миллиардов кубометров российского газа, что значительно больше спроса и возможностей по поставкам Китаю. В будущем поставки газа из России в Китай могут увеличиться, если правительства обеих стран начнут работать над новыми маршрутами, например, «Сила Сибири-2». Нюанс лишь в том, что Пекин платит за российский газ меньше, чем страны Европы, поэтому европейский рынок по-прежнему имеет большой нереализованный потенциал.