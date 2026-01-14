Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
«Газпром» впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу
Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на данные российской компании

В 2025 году компания «Газпром» впервые за историю свой деятельности поставила в Китай больше природного газа, чем в страны Европы, включая Турцию. Об этом сообщает издание Euractiv, ссылаясь на официальные данные российской компании.

По итогам прошлого года через газопровод «Сила Сибири» в Китай поступило 38,8 миллиарда кубометров газа – на 24,8% больше, чем в 2024 году. Ситуация демонстрирует серьёзные изменения в структуре экспорта российского газа, ведь ещё недавно крупнейшим импортёром была Европа, пока не стала постепенно снижать объёмы поставок из России. В то же время Пекин работает над увеличением поставок газа через запущенный в 2019 году трубопровод «Сила Сибири».

Euractiv акцентирует внимание на том, что экспорт российского газа на рынок Китая полностью не компенсирует сокращения импорта странами Европы. До 2022 года в европейские страны поступало 150 - 180 миллиардов кубометров российского газа, что значительно больше спроса и возможностей по поставкам Китаю. В будущем поставки газа из России в Китай могут увеличиться, если правительства обеих стран начнут работать над новыми маршрутами, например, «Сила Сибири-2». Нюанс лишь в том, что Пекин платит за российский газ меньше, чем страны Европы, поэтому европейский рынок по-прежнему имеет большой нереализованный потенциал.

#россия #китай #газпром
Источник: euractiv.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Уралвагонзавод» поставил заказчику первую партию инновационных вагонов «Урал»
1
Разработанный ВАСО воздухозаборник двигателя ПД-14 позволит экономить до 500 тысяч рублей за рейс
4
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил возникшую вскоре после Большого взрыва спиральную галактику
+
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
47
Археологи обнаружили древнегреческий храм возрастом 2700 лет с множеством ценных артефактов
+
Покупатели RTX 5090 за $1000 получили в посылках поясные сумки
1
Minisforum готовит материнскую плату с процессором Ryzen 9 9955HX3D и настольным чипсетом X870
+
Microsoft подтверждает отказ от активации Windows по телефону
+
Российский умелец собрал планку памяти DDR5 объёмом 32 ГБ стоимостью 17 000 руб
5
На Донбассе предприятия добычи полезных ископаемых переходят на переработку сырья
+
Моддер из России собственноручно собрал модули ОЗУ и заметно сэкономил
+
МВД России подготовило проект поправок к правилам сдачи экзаменов на получение водительских прав
+
В Бахрейне археологи обнаружили керамическую погребальную маску возрастом 3300 лет
+
В AMD не будут препятствовать сторонним инструментам для поддержки FSR Redstone на RDNA 3
+
Западное издание Military Watch оценило возможности российской баллистической ракеты «Орешник»
12
Bolt Graphics на CES заявил о 10-кратном превосходстве своего GPU над RTX 5090 в трассировке лучей
2
«АвтоВАЗ» вернулся к пятидневной рабочей неделе
+
РИА Новости: наиболее распространённые в России мошеннические схемы связаны с ЖКХ и маркетплейсами
1
BBC: Великобритания начала задерживать танкеры «теневого флота»
3
AMD готовит новый 16-ядерный процессор с 3D V-Cache — Ryzen 9 PRO 9965X3D обнаружили в сети
+

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
25
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
14
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
21
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
25
«Анаконда», «Черный телефон 2»: краткий обзор новых фильмов
2
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
9
«Batman: Arkham City» – субъективный взгляд на игру из конца 2025 года
+
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
5

Сейчас обсуждают

kosach1989
02:34
Это жёсткая и суровая правда. Нам, бедным пользователям Нвидии, постоянно Хуанг подсовывает устаревшие, не оптимизированные технологии. Dlss и rtx активируются принудительно и просто уничтожают картин...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
козлина
02:07
краткая характеристика ентого индивида
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
козлина
02:03
неправильно статейка называется. надо так "16 презираемых аффторов на клоцкерсах" и далее по тексту 1- зыстюх 2- зыстюх .... 15 - зыстюх 16 -зыстюх
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
AngryLibrarian
01:55
"Корабль" к "поезду" никакого отношение не имеет, это наши переводчик постарались. На корейском название ленты Ким Хонсона звучит как "Охота на волков".
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
AndreySE-VL
01:40
Все нормально ) месторождение не залежалось ))
Украина передала инвесторам из США месторождение лития Добра
&lt;TopUpdate&gt;
01:04
лол, там чел с картой нвидия делится своим игровым опыт от длсс. а вы ему ярлык вешаете. лол.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Waramagedon
00:41
Передала то, что под контролем РФ )
Украина передала инвесторам из США месторождение лития Добра
Genrix
00:13
приятно почитать как скулит фанат амд без нормальных лучей, апскейлера и генератора на своей красной карте
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
ЛехаСектоид
00:07
все заносят блогерам, это реклама называется
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
32Влад32
00:00
А как же незалежность?
Украина передала инвесторам из США месторождение лития Добра
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter