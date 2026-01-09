По задумке Белого дома, это должно склонить гренландцев в сторону интеграции с США

Издание Reuters, ссылаясь на четырёх информированных источников, пишет, что американские чиновники, включая помощников Белого дома, обсуждали выплаты жителям Гренландии. Точная сумма неизвестна, но в разговорах речь шла о цифре от 10 до 100 тысяч долларов (средняя зарплата в Нью-Йорке равна 80 тысячам долларов в год).

По данным издания, такие выплаты могут быть осуществлены в том случае, если США установят контроль над островом. В Гренландии проживает 57 тысяч человек, чья средняя зарплата составляет примерно 2,8 - 4,4 тысячи евро. Предполагается, что субсидирование населения со стороны Вашингтона может повлиять на лояльность гренландцев и склонить их к более тесной интеграции с США. Даже в том случае, если США решат выплатить 100 тысяч долларов каждому гренландцу, государственному бюджету страны это обойдётся всего лишь в 5,7 миллиарда долларов (менее 1% от расходов на оборону).

Reuters акцентирует внимание на том, что выплаты являются лишь одной из тактик, обсуждаемых США в рамках многочисленных планов. При этом в самой Гренландии власти хотя и обсуждают идею отделения от Дании, но по-прежнему против интеграции с США. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен призвал прекратить «фантазировать об аннексии».