Nacvark
Reuters: США рассматривают выплаты жителям Гренландии на сумму до $100 тысяч
По задумке Белого дома, это должно склонить гренландцев в сторону интеграции с США

Издание Reuters, ссылаясь на четырёх информированных источников, пишет, что американские чиновники, включая помощников Белого дома, обсуждали выплаты жителям Гренландии. Точная сумма неизвестна, но в разговорах речь шла о цифре от 10 до 100 тысяч долларов (средняя зарплата в Нью-Йорке равна 80 тысячам долларов в год).

По данным издания, такие выплаты могут быть осуществлены в том случае, если США установят контроль над островом. В Гренландии проживает 57 тысяч человек, чья средняя зарплата составляет примерно 2,8 - 4,4 тысячи евро. Предполагается, что субсидирование населения со стороны Вашингтона может повлиять на лояльность гренландцев и склонить их к более тесной интеграции с США. Даже в том случае, если США решат выплатить 100 тысяч долларов каждому гренландцу, государственному бюджету страны это обойдётся всего лишь в 5,7 миллиарда долларов (менее 1% от расходов на оборону).

Reuters акцентирует внимание на том, что выплаты являются лишь одной из тактик, обсуждаемых США в рамках многочисленных планов. При этом в самой Гренландии власти хотя и обсуждают идею отделения от Дании, но по-прежнему против интеграции с США. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен призвал прекратить «фантазировать об аннексии».

#сша #дания #гренландия
Источник: reuters.com
Сейчас обсуждают

Альфред Князев
05:05
Не советую пока что применять. В играх даже ФПС упал. Не знаю как на 50 серии rtx,но на 20-30-40 линейке ФПС упал и довольно серьезно. Пока что бесполезная фича
Внешняя видеокарта ONEXGPU 3 на базе AMD Radeon RX 9070 XT ограничена мощностью 180 Вт
Влад Самороков
04:05
Пукаете тут вы,он не обязан что либо подтверждать,это вы должны доказать его неправоту. Однако В 2022 году Nintendo приостановила поставки в Россию своей продукции — игровых консолей, таких как Ninten...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Искренне Ваш
03:55
Неуч поумничать решил
Астрономы впервые смогли наблюдать искривление пространства-времени чёрной дырой
Василий Маршак
03:46
Вот 12600к быстрее r7 7700,в ютюбе есть ролики ,где 12400f на генераторе быстрее 7500f .О каком 5500 речь не понятно.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Александр Николаевич-Князев
03:09
Уважаемый автор! Вы пишите про (цитирую) "груз санкций, который очень сильно тормозит нашу экономику". Меня это очень удивило!. На протяжении 4-х лет "СВО" наши руководители и наши СМИ выдавали нам со...
BILD: Трамп может действовать в отношении Гренландии как угодно без опасения серьёзного ответа
Purga
02:14
Этих упырей освобожили от налогов и ещё каждый год выделяют деньги, на разработки. Да увольте уже с позором этих недоинженеров, которые подлокотники нормальные сделать не могут 30лет... Газлифты на ка...
«АвтоВАЗ» с января поднимет цены на автомобили, а базовая Lada Granta подорожает сразу на 13%
Dimon1996
02:10
Нда... Такие дела.. И Мадуру не защитили, и танкер отжали. Злые языки говорят, что уже два :(
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
Purga
02:10
Да просто семьи детей повели смотреть это. Нормальные люди не пойдут за 1500 смотреть на это...
Сборы «Чебурашки 2» превысили 2,5 миллиарда рублей, а у «Простоквашино» и «Буратино» — по миллиарду
Maury
02:07
Нет никакого кризиса, есть простая человеческая жадность, и ей нет предела.
Что делать, если нужен ПК, а денег мало - три антикризисные сборки за 28, 40 и 45 тысяч рублей
xalk
02:02
Статья в тему, особенно сейчас, когда новую технику не всегда есть смысл покупать сразу. Часто проблема оказывается не такой серьёзной, как кажется вначале, и всё решается нормальной диагностикой. У з...
Как спасти свой холодильник от жары и не попасть на дорогостоящий ремонт
