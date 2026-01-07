Его серийное производство запланировано уже в этом году

Уже в этом году в Южной Корее могут начать серийное производство новейших истребителей четвёртого (4++) поколения K-21 Boramae местной разработки, которые рассматриваются Сеулом как альтернатива американским F-35. Первым получателем истребителей станут пока только южнокорейские военно-воздушные силы, но стоимость новых самолётов уже известна.

Согласно данным южнокорейских СМИ, стоимость истребителя KF-21 Boramae в конфигурации Block 1 составит 83 миллиона долларов, в то время как Block 2 обойдётся в 112 миллионов долларов за единицу. Отличие в стоимости обусловлено разными задачами самолётов: Block 1 предназначен для получения превосходства в воздухе, в то время как Block 2 многофункциональный и может нести дальнобойное вооружение.

Можно долго говорить о том, насколько новый южнокорейский истребитель приблизился к возможностям F-35 и стоит ли рассматривать его как самолёт 4,5 поколения, но теперь у Сеула есть ключевое преимущество при заключении экспортных соглашений – низкая стоимость. Объявленная стоимость самолётов значительно ниже, чем современные истребители западного производства. Так, например, истребители F-35 или Rafale могут обойтись иностранным покупателям в 180 - 200 миллионов долларов за единицу.

Пока нет официальной информации, какие страны проявляют интерес к KF-21 Boramae, но в апреле была речь о заинтересованности Объединённых Арабских Эмиратов. По всей видимости, спрос будет зависеть от того, как южнокорейский истребитель продемонстрирует себя после выхода на серийное производство.