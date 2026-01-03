Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью с испанским журналистом Игнасио Рамонетом прокомментировал действия США в Карибском море, заявив о готовности Каракаса к диалогу с Вашингтоном. Как известно, американская армия наносит удары по судам в акватории, а также организовала морскую блокаду судоходства.

Мадуро уточнил, что в администрации Дональда Трампа уже знают о его готовности к соглашению по борьбе с незаконным оборотом запрещённых веществ, организованным картелями через акваторию. При этом политик отверг, что лично причастен к картеля. По мнению Мадуро, в Белом доме не смогли обвинить Венесуэлу в создании ядерного оружия, как это было с Ираном, поэтому решили поступить иным образом. Венесуэльский президент добавил, что если США интересуют ресурсы Венесуэлы – это также может быть предметом для обсуждений. Политик допускает вход на рынок компаний из США через инвестиции, как было с Chevron, но с большим охватом рынка: «Когда бы они этого ни захотели, куда бы они ни захотели и как бы они этого ни захотели».

Николас Мадуро также подтвердил, что у него в ноябре был телефонный разговор с Дональдом Трампом. Звонок состоялся из резиденции Мирафлорес, где находится в тот момент Мадуро. Венесуэльский президент утверждает, что разговор продолжительностью 10 минут прошёл «хорошо», но впоследствии США приступили к активным действиям в Карибском море.

При этом Мадуро отказался комментировать об ударе США по причалу у берегов Венесуэлы. Информация о нанесении Вашингтоном первого удара официально подтверждена Трампом, а иностранные СМИ сообщают о причастности к этому спецслужб США.