В то же время палубный истребитель F/A-XX, по всей видимости, всё же отходит на второй план

В следующем году Министерство обороны США потратит около 2,6 миллиарда долларов на программу по разработке истребителя шестого поколения F-47. Об этом сообщает издание Defense One, ссылаясь на актуальную версию Закона о национальной обороне на 2026 финансовый год.

При этом программа по разработке палубного истребителя шестого поколения F/A-XX получит всего 74 миллиона долларов. Этого недостаточно, чтобы в ближайшие годы разработать замену для F/A-18 Super Hornet. В материале издания приводятся слова представителя Пентагона, который подчеркнул, что президент США Дональд Трамп распорядился сосредоточиться именно на разработке истребителя F-47. В Пентагоне не уверены в возможностях промышленной базы разрабатывать одновременно и F-47 для ВВС США, и F/A-XX для ВМС США.

Defense One акцентирует внимание на том, что программа F/A-XX всё ещё имеет шансы получить дополнительное финансирование. Помимо этого, есть вероятность, что средства будут выделены через засекреченные источники (фонды). Однако, учитывая заявление представителя Пентагона, такой сценарий маловероятен, поскольку военные опасаются активизировать работу над F/A-XX в ущерб F-47.

Ранее стало известно, что Пентагон до сих пор не начал разработку палубного истребителя шестого поколения F/A-XX. Несмотря на обещания военного командования пересмотреть позицию в пользу старта программы, главный подрядчик так и не был назначен.