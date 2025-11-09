К 2040 году эти дроны заменят устаревающие Hermes 450

Военно-воздушные силы Сингапура на своей странице в социальных сетях объявили о намерениях постепенно обновить парк разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рамках более масштабных планов по модернизации вооружённых сил. Ожидается, что к 2040 году страна полностью заменит имеющиеся у неё Hermes 450 на новые БПЛА.

С 2007 года сингапурские ВВС используют Hermes 450 для выполнения различных разведывательных миссий. Израильский дрон эксплуатируется почти два десятилетия и постепенно устаревает, поэтому требует замены. Сингапурское военное командование пришло к выводу в том, что Hermes 900 наилучшим образом соответствует оперативным потребностям военно-воздушных сил страны.

Hermes 900 разработан израильской компанией Elbit Sysems. Беспилотник совершил свой первый полёт в 2009 году, а поступил в серийное производство уже в 2011 году. Он оснащён системой спутниковой связи, оптико-электронными системами наблюдения, радаром обнаружения, инфракрасными датчиками, лазерным целеуказателем-дальномером и средствами радиоэлектронной борьбы