Нехватка авиадиспетчеров приводит к отмене рейсов, поэтому власти решают попросту

После того, как в октябре в США начался шатдаун, 13 тысяч авиадиспетчеров и 50 тысяч сотрудников Управления транспортной безопасности были вынуждены продолжать исполнять обязанности в условиях нехватки финансирования у правительства и, соответственно, отсутствия заработной платы. Всё это сказалось на воздушном движении, поскольку авиадиспетчеры попросту начали чаще брать отпуск и уходить на больничный, не желая работать без оплаты труда.

Министр транспорта США Шон Даффи, чьи слова приводит издание Reuters, заявил, что распорядится сократить на 10% количество рейсов в 40 крупных аэропортах страны. Решение обусловлено проблемами с безопасностью управления воздушным движением, вызванным нехваткой авиадиспетчеров.

Как сообщает Reuters, из-за этого плана авиакомпании в спешном порядке существенно сократили количество рейсов всего за полтора дня. При этом американский министр подчеркнул, что решение может быть отменено, если шатдаун прекратится и правительство сможет исполнять обязанности в прежнем режиме.

Стоит отметить, что с октября в США итак регулярно отменяют рейсы, но происходит обычно это внепланово, когда на смене не оказывается авиадиспетчеров. Начальник Федерального управления гражданской авиации США Брайан Бедфорд объясняет, что его ведомство не может игнорировать нарастающее давление на авиадиспетчеров, поэтому вынуждено сокращать рейсы в крупных аэропортах.