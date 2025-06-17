Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
TWZ: В Иране обнаружили оставленные агентами «Моссад» израильские ПТРК «Спайк»
Они могли использоваться для нанесения ударов по средствам ПВО

На территории Ирана были обнаружены противотанковые ракетные комплексы «Спайк» производства израильской компании Rafale, которые использовались для нанесения ударов по средствам противовоздушной обороны внутри страны. Об этом сообщает издание The War Zone, публикуя обнародованные в иранских СМИ кадры оставленных израильских ПТРК.

В материале издания подчёркивают, что опубликованные кадры в очередной раз подтверждают использование агентами израильской разведслужбы «Моссад» оружия, попавшего в Иран контрабандными путями, для подавления системы противовоздушной обороны изнутри страны.

На снимках видны оставленные после отстрела системы. «Спайк» является одноразовым оружием, применяемым по принципу «выстрелил и забыл» . При этом уточняется, что иранские чиновники подтверждают оснащение некоторых систем оборудованием дистанционного управления, то есть операторы могли находиться на территории Израиля.

The War Zone напоминают о том, что израильские спецслужбы регулярно занимались перевозкой вооружения в Иран, имея возможность управлять им за пределами страны или в безопасном радиусе.

Ранее сообщалось о том, что спецслужбы Ирана обнаружили мастерскую «Моссад», где производились дроны-камикадзе для нанесения ударов по средствам противовоздушной обороны страны незадолго до начала массированного обстрела 13 июля.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#израиль #иран #моссад #spike
Источник: twz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России рассматривают возможность усиления Тегерана поставками истребителей Су-35
15
Корпорация "Новый космос" испытала стабилизирующий радар для беспилотников
+
Xiaomi запатентовала твердотельную батарею для электромобилей с запасом хода 1200 км
+
Блогер проверил, на что способна GeForce GT 1030 в ААА-играх 2025 года
2
Microsoft начнёт следить за экранами пользователей Windows 10 и 11 с помощью функции Copilot Vision
4
Самый крупный танковый завод в мире столкнулся с острой нехваткой кадров
+
Афганистан готовится к экспорту свежих фруктов в Россию и страны Центральной Азии
4
Что известно об iPhone 17 Pro: улучшенная камера, 8K-съёмка и 12Gb оперативной памяти
1
Epic Games подала в суд на крупного разработчика читов для Fortnite
+
Китайский автогигант BYD не намерен сотрудничать с европейскими автопроизводителями
+
В ядре Linux 6.17 планируют отказаться от оптимизации под однопоточные процессоры
+
Стоимость Poco F7 с 12 ГБ ОЗУ и 512-ГБ накопителем составит около 500 евро
+
Производительность процессора AMD FX-6330 оценили в паре с Radeon RX 9060 XT
+
Эффективность системы THAAD в защите Израиля поставлена под сомнение
2
ИИ-сервисы снижают трафик сайтов через Google Поиск
+
CNN: Операция Израиля против Ирана займёт «недели, а не дни»
19
После обновления до стабильной версии Android 16 пользователи жалуются на проблемы с управлением
1
Стало известно, как идет строительство магистрали «Центральная» в Самаре
1
Reuters: Boeing спрогнозировал спрос на пассажирские самолёты на ближайшие 20 лет
+
Под Новосибирском планируют построить два завода по переработке отходов за 10,39 млрд рублей
1

Популярные статьи

О пиратстве - взгляд с другой стороны
13
Итоги гоночного уик-энда 14-15 июня
+
70 отличных игр для слабых видеокарт с 1 ГБ видеопамяти, в которые интересно играть в 2025 году
1
Вспоминаем универсальные кулеры для видеокарт — популярные в прошлом и почти исчезнувшие сегодня
44
Пять игр, которые убедили меня в том, что телефон — это ещё одна полноценная игровая платформа
1
Игры на дисках — главная реликвия былого величия Xbox 360
+
О геймерских традициях, появившихся благодаря ежегодным распродажам Steam
+

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
06:54
Ага, правильно обновите. Чтобы больше не залетал на иранскую территорию из за програмных ошибок, а то там все "невидимые" финтифлюшки отказывают почему то.🤣
Lockheed Martin завершила масштабное обновление ПО для истребителя F-35
Сергей Анатолич
06:51
Вопрос. А Китаю это зачем? Быть "мальчиком для битья"? Ну, Россия там уже побывала, сплошные минусы.
Трамп допустил присоединение Китая к встречам «Большой семёрки»
Сергей Анатолич
06:48
Помоему 70 лет назад, тогдашний канцлер Германии гитлер, тоже приказывал изъять у "неправильных граждан" их активы. История циклична.
Новое немецкое правительство хочет изъять средства с неактивных счетов граждан ФРГ
Сергей Анатолич
06:43
Не, ну хоть железо какое напишите!
Компания Дональда Трампа выпускает смартфон T1 Mobile стоимостью $499
Николай Щепетов
06:39
Использую gtx750ti с кулером ih-700b - хватает без обдува. Чтото около 85с видел в gta в душном корпусе , но с учетом что потом карта переехала в старый добрый термалтейк Армор с боковой 20 см верту...
Вспоминаем универсальные кулеры для видеокарт — популярные в прошлом и почти исчезнувшие сегодня
si-cat
06:11
Пробьют - надо же где-то выскребать грошики для своих карманов 🤣🤣🤣
Новое немецкое правительство хочет изъять средства с неактивных счетов граждан ФРГ
Rever Rever
05:29
Отлично. Как раз думал попробовать что-нибудь на мобильном.
Пять игр, которые убедили меня в том, что телефон — это ещё одна полноценная игровая платформа
Alex TOPMAN
05:04
Что там с ipc?
В сеть слили характеристики Intel Nova Lake-S, которые указывают на наличие до 52 ядер и TDP 150 Вт
azhur
04:42
Не помню уже где наткнулся, но фраза мне очень понравилась: >Так в смысле покупать, ты ее не покупаешь, а берешь в бессрочную аренду с полным правом пойти нахер в любой момент😮
О пиратстве - взгляд с другой стороны
Михаил Волынцев
04:09
На оверах??? Серьёзно???)
Стало известно, как идет строительство магистрали «Центральная» в Самаре
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем