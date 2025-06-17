Они могли использоваться для нанесения ударов по средствам ПВО

На территории Ирана были обнаружены противотанковые ракетные комплексы «Спайк» производства израильской компании Rafale, которые использовались для нанесения ударов по средствам противовоздушной обороны внутри страны. Об этом сообщает издание The War Zone, публикуя обнародованные в иранских СМИ кадры оставленных израильских ПТРК.

В материале издания подчёркивают, что опубликованные кадры в очередной раз подтверждают использование агентами израильской разведслужбы «Моссад» оружия, попавшего в Иран контрабандными путями, для подавления системы противовоздушной обороны изнутри страны.

На снимках видны оставленные после отстрела системы. «Спайк» является одноразовым оружием, применяемым по принципу «выстрелил и забыл» . При этом уточняется, что иранские чиновники подтверждают оснащение некоторых систем оборудованием дистанционного управления, то есть операторы могли находиться на территории Израиля.

The War Zone напоминают о том, что израильские спецслужбы регулярно занимались перевозкой вооружения в Иран, имея возможность управлять им за пределами страны или в безопасном радиусе.

Ранее сообщалось о том, что спецслужбы Ирана обнаружили мастерскую «Моссад», где производились дроны-камикадзе для нанесения ударов по средствам противовоздушной обороны страны незадолго до начала массированного обстрела 13 июля.