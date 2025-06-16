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Nacvark
В Иране обнаружили мастерскую «Моссад» по производству ударных дронов
Правоохранительные органы страны изъяли более 200 килограмм взрывчатки и другое оборудование для беспилотников

Правоохранительные органы Ирана обнаружили в городе Рей (провинция Тегеран) мастерскую по производству самодельных ударных беспилотников, связанную с израильской спецслужбой «Моссад». Об этом информирует местное издание Mehr News.

Полковник Хоссейн Мафи сообщает, что разведывательные и правоохранительные органы страны получили информацию о подозрительной активности в жилом здании, в связи с чем осуществили обыск в помещении. Как итог, ими была обнаружена мастерская, где производились ударные беспилотники, самодельные бомбы и другое оборудование. На кадрах можно заметить 3D-принтер, участвовавший в производстве.

В ходе обыска правоохранительные органы Ирана изъяли 200 килограммов взрывчатки, 30 крыльев беспилотников, 33 пусковые установки и другое оборудование, участвовавшее в производстве дронов.

Как известно, незадолго до начала обстрелов Ирана израильские спецслужбы парализовали работу известных им расположений средств противовоздушной обороны страны, атаковав технику при помощи беспилотников, транспортируемых на грузовиках и автомобилях. Беспилотники были произведены на территории страны, а само производство организовали ещё задолго до планирования обстрелов.

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#израиль #иран #моссад
Источник: t.me
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