В то же время данные СМИ указывают на применение Ираном современных ракет

Глава политико-идеологического управления Верховного главнокомандующего вооружёнными силами Ирана Ходжатолеслам Али Саиди в интервью местному изданию Tasnim заявил, что во время нанесения ударов по Израилю иранская армия использовала устаревшие ракеты. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки и Израиль просчитались, недооценив оборонительную и наступательную мощь Тегерана, который в течение нескольких часов подготовил сокрушительный ответный удар.

Иранский чиновник утверждает, что если армия Ирана задействует передовые технологи и ракеты, в таком случае Израиль «столкнётся с таким уровнем мощи, о котором он до сих пор только слышал». Однако пока страна задействует устаревшие образцы оружия.

Как писали ранее иностранные средства массовой информации, в ходе иранских ударов по Израилю были задействованы гиперзвуковые баллистические ракеты. Как раз таки именно они в большинстве случаев преодолевали израильскую противовоздушную оборону, поражая цели. В то же время Iranwire пишут о применении Тегераном следующих типов ракет: Emad, Qadr и Kheibar Shekan. Некоторые из них, например Kheibar, являются новейшими иранскими баллистическими ракетами средней дальности.