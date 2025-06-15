Страна ведёт соответствующие консультации с возможными партнёрами

На странице Агентства по вооружению Польши в социальной сети X сообщается, что программа по приобретению подводных лодок Orka продолжается в рабочем режиме. В планах польского правительства приобрести новые субмарины, которые позволят возродить подводный флот страны, имеющей выход в Балтийское море. На текущий момент Польша имеет лишь одну находящуюся в эксплуатации подводную лодку ORP Orzel (спущена на воду в 1985 году).

Ведомство также поделилось комментарием заместителя министра обороны Польши Павла Бейды, который подчеркнул, что программа Orka будет продолжена, а польское правительство сделает всё необходимое для подписания контракта на приобретение субмарин уже в этом году.

Неделю назад Агентство по вооружению Польши уже писало в соцсети X о том, что Польша продолжает межправительственные консультации в рамках программы по приобретению подлодок Orka. Отмечалось, что данный тип диалога является стандартным для проектов, реализуемых на основе взаимодействия двух государств. Сообщалось, что процедура приобретения будет запущена после завершения всех консультаций. Пока непонятно, у какой именно страны Варшава намерена приобрести субмарины.