По данным издания, американские власти не исключают такой сценарий, но воздерживаются от прямого участия

Несколько дней назад Израиль начал наносить удары объектам Ирана. Спустя некоторое время иранская армия начала частично отражать израильские обстрелы, а также приступила к ответным ударам. Соединённые Штаты Америки оказывают помощь Израилю в защите воздушного пространства, поддерживают их действия, но не принимают прямого участия в обстрелах.

Издание Axios, ссылаясь на собственные источники в лице двух израильских чиновников, пишет, что в течение последних 48 часов Израиль несколько раз просил Соединённые Штаты Америки присоединиться к обстрелам Ирана, чтобы ликвидировать иранскую ядерную программу совместными усилиями.

Отмечается, что у израильской армии нет противобункерных бомб и стратегических бомбардировщиков, чтобы поразить обогатительные мощности Ирана на заводе Фордо, построенном глубоко под землёй. В то же время американская армия обладает всеми подходящими ресурсами. При этом, как подчёркивают авторы Axios, именно завод Фордо является ключевым ядерным объектом Ирана, без ликвидации которого операция окажется провальной.

Источники издания утверждают, что американские чиновники в разговоре с израильскими коллегами допустили присоединение Соединённых Штатов Америки к операции против Ирана, если такая необходимость возникнет. Несмотря на это, на текущий момент Вашингтон не рассматривает участие в обстрелах.