Об этом сообщается на сайте Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности

Соединённые Штаты Америки поставят Нидерландам 296 ракет класса «воздух - земля» AGM-179A, общая стоимость которых составит 215 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA), подведомственному Государственному департаменту.

Помимо этого, нидерландская армия получит другое оборудование: учебные ракеты, услуги Пентагона по техническому обслуживанию, обучение обращению оружием, секретные и несекретные инструкции и запасные части. Главным подрядчиком со стороны Соединённых Штатов Америки выступит компания Lockheed Martin, являющаяся производителем ракет.

Отмечается, что продажа оружия соответствует внешнеполитическим и национальным целям Соединённых Штатов Америки путём повышения безопасности союзника по НАТО, являющегося силой политической стабильности и экономического прогресса Европе. DSCA пришли к выводу, что запланированная продажа оружия не изменит базовой военный баланс сил в Европе. Поставка также не угрожает обороноспособности Соединённых Штатов Америки.

Примечательно, что стоимость одной ракеты для Нидерландов составит порядка 700 тысяч долларов. При этом Великобритания в 2023 году приобрела аналогичные ракеты по цене около 300 тысяч долларов за единицу. Вполне вероятно, что повышенная стоимость обусловлена дополнительными услугами, включая логистику и обучение.