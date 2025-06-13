Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев объявил о выделении немецким правительством дополнительного финансирования на оказание военной помощи Украине в размере 1,9 миллиарда евро. Таким образом, суммарная стоимость военной помощи, которую окажет Берлин в этом году, составит почти 9 миллиардов евро.

Немецкий министр напомнил, что изначально немецкие власти хотели выделить на помощь Киеву только 4 миллиарда евро. После отмены «долгового тормоза» новое правительство получило возможность выделить дополнительные три миллиарда евро, а теперь - ещё почти два миллиарда евро. Не стоит исключать, что в течение года Берлин продолжит утверждать дополнительное финансирование для поставок оружия Украине.

Не уточняется, на что конкретно будут потрачены выделенные средства. Из обсуждаемых тем для поставок Борис Писториус упомянул только немецкие зенитно-ракетные комплексы IRIS-T, передаваемые в рамках трёхлетней программы.

При этом Борис Писториус отверг обсуждение поставок Taurus украинской армии. В то же время Берлин будет финансировать производство украинского дальнобойного оружия, в том числе ударных беспилотников. По всей видимости, часть выделенного финансирования потратят на производство украинских систем.