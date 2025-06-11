Министр обороны Соединённых Штатов Америки Пит Хегсет, чьи слова приводит издание Associated Press, заявил, что в оборонном бюджете на 2026 год будет сокращена военная помощь Украине. Не уточняется, речь идёт о полном прекращении помощи или всё же какое-то финансирование для Киева предусмотрят, пусть и в гораздо меньшем размере.

Глава Пентагона добавил, что сокращение финансирования на оказание военной помощи Украине говорит о совершенно ином взгляде Белого дома на российско-украинский конфликт. По его словам, в американском правительстве привержены именно мирному урегулированию, поскольку оно отвечает интересам обеих сторон конфликта и Соединённых Штатов Америки, особенно если учесть возрастающую конкуренцию по всему миру.

Как известно, в 2026 году Пентагон получит рекордное финансирование, общая сумма которого составит один триллион долларов. Несмотря на общую стратегию Белого дома по снижению расходов, в следующем году американская армия получит дополнительное финансирование общей суммой более ста миллиардов долларов. При этом в Пентагоне о объявляют о новых пакетах военной помощи для Украины, хотя заказанное при экс-президенте Джо Байдене оружие продолжает поступать украинской армии.