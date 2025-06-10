Об этом сообщает IRNA, ссылаясь на заявление ВСНБ.

Верховный совет национальной безопасности Ирана (ВСНБ) принял заявление, в котором предостерёг Тель-Авив от ударов по иранским ядерным объектам, поскольку иранская армия может нанести ответный удар по секретным ядерным объектам Израиля. Об этом сообщает Информационное агентство Исламской Республики (IRNA), ссылаясь на заявление ВСНБ.

В заявлении ВСНБ подчёркивают, что у командования Ирана имеется список всех потенциальных целей для нанесения ответного удара. Учитывая это, иранские власти готовы зеркально отреагировать на израильскую атаку, поразив «скрытые ядерные объекты» Израиля.

Ведомство напоминают и о том, что Тегеран может противодействовать другим вредоносным действиям против инфраструктуры Ирана, отвечая на их атаки пропорционально нанесённому ущербу.

Ранее сообщалось, что разведывательные службы Ирана провели операцию, в ходе которой заполучили доступ к тысячам конфиденциальных файлов (изображений, видеозаписей), связанных с ядерной программой Израиля. При этом на ознакомление со всеми файлами потребуется время.