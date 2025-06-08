Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на IRIB.

Разведывательные службы Ирана получили доступ к тысячам секретных файлов, связанных с информацией о ядерной программе Израиля. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию «Голос Исламской республики Иран» (IRIB).

Отмечается что иранские спецслужбы некоторое время назад провели операцию, которая позволила им получить изображения, видеозаписи и другие материалы связанные с ядерными проектами и объектами Израиля. Общий объём файлов настолько велик, что необходимо дополнительное время для изучения всей полученной информации - утверждают в IRIB.

Правительство Израиля отказалось комментировать Bloomberg информацию о возможном получении Ираном доступа к конфиденциальной информации об израильской ядерной программе. Других официальных комментариев также пока не было озвучено.

Bloomberg акцентируют внимание на том, что данная информация появилась в момент особой напряжённости между Израилем и Ираном, когда существует риск израильского обстрела иранских ядерных объектов. В материале издания напоминают, что взаимные массированные обстрелы в 2024 году, связанные с ситуацией в секторе Газа, могли привести страны к прямому военному конфликту.