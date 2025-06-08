Связано это с тем, что запланированный к открытию объект должен быть расположен в непосредственной близости с ключевыми финансовыми и информационными центрами.

Соединённые Штаты Америки призывают Великобританию не выдавать Китаю разрешение на открытие нового посольства в Лондоне, учитывая его близость с ключевыми финансовыми и информационными центрами. Об этом сообщает издание The Times, ссылаясь на собственные источники в американском правительстве.

По данным издания, в Вашингтоне обеспокоены тем, что Пекин может получить новые возможности для шпионажа за конфиденциальными финансовыми данными своего союзниками. Помимо прочего, недалеко от запланированного посольства расположены американские дата-центры, что также усугубляет обеспокоенность американских властей. Отмечается, что данный вопрос обсуждался Вашингтоном и Лондоном в рамках торговых переговоров.

Как известно, именно в Лондоне уже 9 июня состоятся новые переговоры между представителями Соединённых Штатов Америки и Китая. Представители Пекина и Вашингтона обсудят ситуацию с взаимными тарифами и нетарифными барьерами. Консультации продолжаются на министерском уровне, несмотря на желание Дональда Трампа организовать личную встречу с Си Цзиньпином.