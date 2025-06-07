Об этом сообщил Дональд Трамп.

С апреля между Соединёнными Штатами Америки и Китаем начался полноценный торговый спор, связанный с новыми американскими тарифами. В Вашингтоне желают урегулировать его дипломатическим путём, заключив с китайским правительством новое соглашение. В Пекине настаивают на полной отмене всех американских пошлин.

Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social анонсировал проведение новых торговых переговоров уже 9 июня. По его словам, в этот день в Лондон прибудут представители американской делегации - министр торговли Говард Лютник, министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир, которые планируют обсудить с китайскими властями прогресс относительного торгового соглашения. Трамп выразил надежду, что встреча пройдёт хорошо.

В мае между Соединёнными Штатами Америки и Китаем состоялись переговоры в Швейцарии. По их итогам страны пообещали продолжить консультации, а также согласовали определённые шаги по ослаблению торговых ограничений. Однако впоследствии Вашингтон обвинил Пекин в несоблюдении торгового соглашения, поскольку китайские власти не ускорили выдачу своим компаниям разрешений на экспорт редкоземельных металлов.