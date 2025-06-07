Информация об этом появилась на фоне анонсированных переговоров Вашингтона и Пекина в Лондоне.

Некоторое время назад была новость о том, что ведущие автопроизводители могут остановить свои заводы из-за нехватки редкоземельных металлов экспорт которых традиционно осуществляется из Китая. Тогда сообщалось, что Пекин продолжил ограничивать выдачу экспортных лицензий, несмотря на достигнутые договорённости с Вашингтоном в мае не делать этого.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Китай всё же одобрил временные экспортные лицензии для поставщиков редкоземельных металлов ведущим автопроизводителям, включая компании из Соединённых Штатов Америки. Речь идёт о General Motors, Ford Motor и Stellantis.

По данным издания, некоторые из лицензий были выданы сразу на полгода. Такой шаг позволяет стабилизировать цепочки поставок редкоземельных металлов, необходимых для производства комплектующих автомобилей В General Motors и Ford Motor отказались от комментариев, а Stellantis подтвердили наличие решения «неотложных производственных проблем».

Ранее Дональд Трамп сообщал о запланированных переговорах в Лондоне между китайскими и американскими чиновниками. Они обсудят торговое соглашение.