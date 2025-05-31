Магниты из редкоземельных металлов применяются во всех деталях автомобиля, поэтому их нехватка способна остановить производство в США или других странах в течение нескольких недель.

Руководство известных автомобильных производителей испытывает обеспокоенность из-за нехватки редкоземельных магнитов, используемых во всех деталях для автомобилей, начиная от стеклоочистителей, заканчивая системой ABS. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на отправленное администрации Дональда Трампа письмо от лоббистской группы Alliance for Automotive Innovation (представляет General Motors, Toyota, Volkswagen и другие автоконцерны).

В письме говорится о том, что без надёжного доступа к магнитам из редкоземельных металлов автомобильные заводы не смогут производить важнейшие компоненты, включая коробки передач, двигатели, датчики, ремни безопасности, фары и многое другое. Как итог, в тяжёлых случаях это может привести к сокращению объёмов производства или даже остановке линий по сборке автомобилей в течение нескольких недель. Письмо было также подписано Ассоциацией поставщиков транспортных средств США.

Генеральные директора вышеупомянутых организаций сообщили Reuters о том, что проблема до сих пор не была решена и является предметом беспокойств. При этом автопроизводители признательны администрации Дональда Трампа за участие в предотвращении сбоев в производстве автомобилей. Отмечается, что данный вопрос был одним из ключевых на переговорах между чиновниками Соединённых Штатов Америки и Китая в Швейцарии.

Тогда предполагалось, что Китай снимет ограничения на экспорт редкоземельных металлов для американских компаний и все цепочки поставок стабилизируются. Однако китайские власти не так активно выдают экспортные лицензии, как это хотелось бы автопроизводителям.

Reuters располагают информацией о том, что Volkswagen удалось добиться возобновления своих цепочек поставок из Китая, но индийские автопроизводители до сих пор не получили ни одной экспортной лицензии. Как итог, некоторые индийские автозаводы могут вынужденно остановить своё производство уже июне.