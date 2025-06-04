Вместо него на встречу отправят представителя США в НАТО Мэтью Уитакера.

После избрания Дональда Трампа Соединённые Штаты Америки перестали организовывать встречи Контактной группы по обороне Украины (UDCG), руководство над которыми перешло Великобритании и Германии. Несмотря на это, американские власти продолжили принимать в них участие.

Однако на предстоящей в среду встрече 50 министров обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе шеф Пентагона Пит Хегсет будет отсутствовать. Вместо него мероприятие посетит представитель Вашингтона в НАТО Мэтью Уитакер. Об этом пишет издание Politico, напоминая, что на протяжение последних трёх лет Соединённые Штаты Америки отправляли на встречу именно министра обороны.

Как объясняет пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон, Хегсет не сможет посетить встречу UDCG из-за проблем в графике. При этом он будет присутствовать в Брюсселе уже на следующий день после завершения встречи UDCG, чтобы посетить саммит министров обороны НАТО.

В материале Politico авторы считают, что такое решение в очередной раз подтверждает сокращающуюся роль Соединённых Штатов Америки в поддержке Украины.