Российский президент косвенно отверг предложенное Европой 30-дневное прекращение огня.

Сегодня ночью российский президент Владимир Путин выступил с заявлением, в котором призвал Украину сесть за стол переговоров без предварительных условий и промедлений. Такое заявление он сделал на фоне предложения Европы по установлению 30-дневного режима прекращения огня вдоль текущей линии боевого соприкосновения.

По его словам, уже с 15 мая 2025 года можно вновь запустить в Стамбуле переговорный процесс, прерванный в 2022 году. Он напомнил, что турецкие власти, в том числе президент Реджеп Тайип Эрдоган, неоднократно предлагали свои услуги для организации переговоров. Путин планирует обратиться к Эрдогану с просьбой предоставить возможность для продолжения переговоров.

Российский президент подчеркнул, что в Москве настроены на серьёзные переговоры, целью которых является устранение первопричин российско-украинского конфликта с выходом на долгосрочное и прочное мирное соглашение. Он не исключил, что такие переговоры приведут к новым перемириям, которые будут соблюдаться обеими сторонами.

При этом Путин выступил против прекращений огня, которые приведут к продолжению боевых действий с перевооружённой и доукомплектованной украинской армией. Владимир Путин заключил, что Россия озвучила своё предложение без предварительных условий и готова к переговорам. Окончательное решение будет зависеть от ответа Киева.