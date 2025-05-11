Такая мера обсуждалась европейскими чиновниками перед тем, как предложить России 30-дневное прекращение огня.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет о планах Европейского союза ввести отдельные санкции против газопровода «Северный поток-2», которые заблокируют попытки возобновить его работу. Отмечается, что Россия обсуждала с Соединёнными Штатами Америки возможность перезапуска газопровода в рамках улучшения экономических отношений между Москвой и Вашингтоном.

По данным издания, на такой шаг в Брюсселе готовы пойти в случае отказа России от предложенного Европой 30-дневного прекращения огня. Идея обсуждалась председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен с немецким канцлером Фридрихом Мерцем, чья страна играет одну из ключевых ролей в проекте «Северный поток».

Помимо этого, в Европейской союзе готовятся удвоить список танкеров, которые причисляют к «российскому теневому флоту».

Пока неясно, будут ли усилены европейские санкции. Российские власти по-прежнему выступают против призыва Европы ввести режим 30-дневного прекращения огня с 12 мая, считая предложение ультимативным. По всей видимости, окончательное решение будет за Соединёнными Штатами Америки, поскольку Европа координирует свои санкционные пакеты с американскими властями и их действиями.