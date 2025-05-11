«Мы не предоставили огромного количества оружия, поэтому всё, что мы можем сделать, чтобы увеличить его количество на линии фронта, является выгодным для нас», - утверждает британский офицер.

Великобритания поставляет Украине макеты западного вооружения, чтобы создать иллюзию большого количества техники и усложнить работу российских подразделений. Об этом пишет издание The Times, ссылаясь на официальные британские и украинские лица.

Командир эскадрилью Королевских Военно-воздушных сил Лоури Симнер объясняет, что Лондон не поставил много оружия украинской армии, поэтому единственное, чем британские власти могут помочь, это сделать иллюзию большого количества техники на поле боя. При этом она признала, что беспилотные летательные аппараты и спутниковые снимки осложнили использование надувных макетов, из-за чего приходится прибегать к более качественным муляжам.

Полковник британской морской пехоты Олли Тодд утверждает, что группа из двадцати человек работала над муляжами танков Challenger 2 и самоходных артиллерийских установок AS-90: «Они выглядят точь-в-точь как настоящие. Вас можно легко обмануть». По его словам, если Украина получает пять единиц военной техники, партия предусматривает до тридцати макетов, которые выглядят как настоящие с расстояния до 25 метров. Офицер подчёркивает важность таких «приманок».

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко отметила, что Россия точно также использует муляжи, поскольку они являются важным элементом ведения боевых действий.