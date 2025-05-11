Он подчеркнул, что смысл не в их количестве.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, посетивший Киев, прокомментировал возможное размещение европейских миротворческих сил на территории Украины в случае подписания мирного соглашения между Украиной и Россией.

Французский президент подчеркнул, что смысл не в количестве. По его словам, речь может быть о нескольких тысячах человек, но никак не сотнях тысяч. Суть заключается в том, чтобы разместить на украинских территориях европейских солдат в качестве резервных сил. Они могут контролировать воздушное пространство или занять стратегически важные объекты вдали от линии боевого соприкосновения.

Иными словами, в Европе не планируют развёртывать на территории Украины большие контингенты войск, желая сделать европейское присутствие символическим, чтобы заявить о своей готовности защищать украинские территории и интересы. Макрон также признал, что самой большей армией в Европе являются Вооружённые силы Украины.

Ранее Эмманюэль Макрон уже говорил об отсутствии смысла в крупных европейских контингентах войск, акцентируя внимание на том, что целью Европы является продемонстрировать солидарность.