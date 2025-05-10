Украина ответила зеркально, выдворив двух венгерских дипломатов из Киева.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальной сети X объявил о выдворении Будапештом двух украинских дипломатов, которые, по его словам, занимались шпионажем под дипломатическим прикрытием, работая в посольстве Украины.

Венгерский министр подчеркнул, что правительство Венгрии не потерпит кампаний против венгерского государства и народа. Он добавил, что после начала российско-украинского конфликта в Киеве усилили «антивенгерскую пропаганду», и этот инцидент не является исключением.

Сийярто напомнил, что Будапешт выступает за мир между Украиной Россией, поэтому венгры говорят «нет» боевым действиям, поставкам оружия и попыткам втянуть Будапешт в российско-украинский конфликт.

В ответ министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о зеркальных мерах, предусматривающих выдворение из венгерского посольства в Киеве двух дипломатов. Венгерские дипломаты должны покинуть Украину в течение двух дней. Сибига акцентирует внимание на том, что действия Киева исходят в ответ на действия Венгрии, опираясь на принципах взаимности и национальных интересов.



