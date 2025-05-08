Об этом он подробнее расскажет уже сегодня вечером.

После того, как Соединённые Штаты Америки начали устанавливать тарифы на импорт зарубежных товаров, в Вашингтоне сигнализировали о готовности вести переговоры, чтобы заключить взаимовыгодное торговое соглашение, на основе которого страны будут вести торговлю. В Белом доме предполагали, что за 90 дней смогут заключить 90 сделок, то есть по одной в день. Уже прошёл месяц, но ни одной сделки ещё не было подписано.

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social объявил, что уже сегодня в 10:00 (вечером по московскому времени) в Овальном кабинете состоится пресс-конференция по поводу первой торговой сделки с «большой и очень уважаемой страной». На публичном мероприятии будут представители этой страны.

Трамп не уточнил, о какой именно стране идёт речь, но подчеркнул, что именно с ней будет заключено первое торговое соглашение. Вполне вероятно, что речь идёт об Индии, поскольку недавно появилась информация об уступках, на которые Нью-Дели готово пойти ради сделки. Сам политик также упоминал страну несколько дней назад.

Ещё недавно Дональд Трамп обратился к журналистам с просьбой перестать спрашивать его о прогрессе в заключении торговых соглашений. Американский президент объяснил, что однажды его команда придёт к журналистам и за день покажет сразу сто сделок.