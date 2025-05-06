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Nacvark
Bloomberg: Индия готова пойти на уступки перед США для подписания торгового соглашения
Нью-Дели предлагает снять пошлины на определённые категории товаров и может отменить стандарты качества, которые Вашингтон считает нетарифными барьерами.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Индия готова пойти на уступки перед Соединёнными Штатами Америки, чтобы ускорить подписание двустороннего торгового соглашения.

По данным издания, индийские чиновники во время визита в Вашингтон предложили снять пошлины на импорт американской стали, запчастей для автомобилей и фармацевтической продукции, если американские власти пойдут на аналогичный шаг по отношению к индийским товарам данной категории.

В то же время Соединённые Штаты Америки потребовали от Индии решить проблемы со стандартами качества, которые в Вашингтоне причисляют к нетарифным барьерам. Речь идёт о стандартах, которые должны соблюдать иностранные производители при продаже своей продукции на индийский рынок. Однако американские власти считают стандарты непрозрачными и дискриминационными. Индийские чиновники дали понять о готовности пересмотреть данные стандарты в категории медицинских изделий и химикатов.

Bloomberg акцентируют внимание на том, что обсуждения всё ещё продолжаются, поэтому пока не ясно, какие конкретные условия будут содержаться в финальном варианте торгового соглашения между Соединёнными Штатами Америки и Индией.

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#сша #индия
Источник: bloomberg.com
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