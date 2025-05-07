Об этом также ранее сообщало Bloomberg.

Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что Индия, попавшая под апрельские пошлины Соединённых Штатов Америки, взимала с Соединённых Штатов Америки одни из самых высоких тарифов на импорт. Он подчеркнул, что Вашингтон не мог и дальше мириться с такой политикой.

Однако, как утверждает американский президент, теперь Нью-Дели согласны отменить все свои пошлины, чтобы подписать торговое соглашение с Соединёнными Штатами Америки. По его мнению, такой шаг со стороны Нью-Дели поспособствует росту экономического сотрудничества между странами.

Индийские власти пока официально не комментировали данную информацию. Министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессент называл Индию одной из первых стран, с которой Вашингтон может подписать торговое соглашение.

О готовящихся Индией уступках по тарифам сообщало издание Bloomberg. Индийские власти согласились отменить свои пошлины на ряд категорий американских товаров, если Вашингтон поступит аналогично. Помимо этого, Соединённые Штаты Америки потребовали пересмотреть индийские стандарты безопасности, выдвигаемые к импортируемой продукции, посчитав ограничения данного рода нетарифными барьерами для свободной торговли.