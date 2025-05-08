Срок выхода на серийное производство на год опережает изначально предполагаемый.

В 2023 году стало известно о разработке Соединёнными Штатами Америки новой термоядерной бомбы B61-13 мощностью 360 килотонн, которая должна была заменить устаревшие B61-7 на фоне нарастающих угроз безопасности. При этом американский арсенал ядерного оружия не станет больше, поскольку фактически, речь идёт о модернизации ядерного арсенала без его наращивания.

Руководитель Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Тереза Роббинс, чьи слова приводит издание «РБК Новости», на слушаниях в Комитете Палаты представителей по вооружённым силам проинформировала конгрессменов о планах её ведомства вывести в серийное производство новейшие термоядерные бомбы B61-13 уже в этом месяце. По словам американского чиновника, фактический срок выхода на серийное производства на год опережает изначально предполагаемый.

На сентябрь 2023 года сообщалось о наличии у Соединённых Штатов Америки 3,748 ядерных боеголовок. С 1967 года, когда американский арсенал ядерного оружия насчитывал 37 тысяч ядерных боеголовок, он сократился на почти 90%.