Об этом сообщил Дональд Трамп в Truth Social.

Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social заявил о снижении популярности американской киноиндустрии. По его словам, другие страны всевозможными способами пытаются увести американских режиссёров, а Голливуд, многие другие районы Соединённых Штатов Америки, опустошаются.

Американский президент считает, что всё вышеперечисленное им - следствие согласованных усилий иностранных государств, которые представляют угрозу национальной безопасности и, более того, является пропагандой.

По этой причине Дональд Трамп поручил Министерству торговли и Торговому представителю немедленно начать процесс внедрения 100-процентных пошлин на все фильмы зарубежного кинематографа.

«Мы хотим фильмы, сделанные в Соединённых Штатах Америки, снова!», - заключил он.

Непонятно, насколько такое решение является целесообразным. Компании, занимающиеся прокатом иностранных фильмов, осознавая наличие пошлин, начнут повышать стоимость киноленты, что сделает её дороже для обычных американцев. В таком случае американцам, желающим посмотреть иностранный фильм, придётся платить вдвое больше. Некоторые фильмы вовсе могут перестать показываться в американских кинотеатрах ввиду и так малой популярности на рынке, обострённой высокой стоимостью билета. Стоит понимать, что в случае с иностранными товарами введение пошлин способствует повышению конкурентоспособности национальной продукции, но в случае с кино вряд ли это так сработает, поскольку зритель идёт на релиз осознанно, а не смотрит те фильмы, которые дешевле в прокате.