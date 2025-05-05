Учреждение было закрыто ещё в 1963 году.

Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social поручил Бюро тюрем, Министерству юстиции, Федеральному бюро расследований и Министерству внутренней безопасности вновь открыть федеральную тюрьму на острове Алькатрас, закрытую 21 марта 1963 года.

Американский президент требует обеспечить перестройку пенитенциарного учреждения, которая приведёт к расширению тюрьмы для содержания самых «безжалостных и жестоких преступников страны». По его мнению, открытие тюрьмы Алькатрас станет символом верховенства закона, порядка и справедливости.

Не уточняется, какие средства федеральное правительство выделяет на восстановление тюрьмы и в какие сроки она должна быть открыта. Сейчас федеральная тюрьма является туристическим объектом, куда можно попасть на экскурсию.

Тюрьма на острове Алькатрас действовала с 1934 по 1963 год. С тех пор все попытки побега, кроме одной за год до закрытия пенитенциарного учреждения, были неудачны. Последняя попытка побега в 1962 году привела к расследованию, в ходе которого выяснилось, что трое заключённых всё же смогли покинуть остров на надувном плоте, но о их дальнейшей судьбе ничего неизвестно (предполагается, что они утонули). Закрытие тюрьмы обусловлено структурными проблемами здания (конструкция ржавела из-за солёного воздуха и ветра) и высокой стоимости эксплуатации.