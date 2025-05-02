Встреча должна была состояться уже в эту субботу, но её отменили.

Издание Reuters, ссылаясь на источник в лице высокопоставленного иранского чиновника, пишет, что четвёртый раунд переговоров между Соединёнными Штатами Америки и Ираном по ядерному соглашению был отложен.

Отмечается, что новая дата будет назначена в зависимости от подхода Вашингтона. При этом иранский чиновник подчёркивает, что американские санкции в отношении Тегерана никак не способствуют переговорам и не помогают сторонам решить ситуацию дипломатическим путём.

Министр иностранных дел Омана Бадр бин Хамад аль-Бусаиди, чья страна является посредником в переговорах, объяснил отмену встречи «логистическими причинами». При этом источники издания утверждают, что пока нет информации о новом месте и дате встречи американских и иранских дипломатов.

Ранее министр обороны Соединённых Штатов Америки Пит Хегсет предупредил Иран о последствиях за поддержку йеменских хуситов из «Ансар Аллах», а американский президент Дональд Трамп предостерёг иностранные государства от импорта иранской нефти, поскольку они могут попасть под вторичные санкции Вашингтона. Reuters напоминают, что Иран обвинил Соединённые Штаты Америки в противоречивом и провокационном поведении на фоне переговоров по ядерной сделке.