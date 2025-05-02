Для стран, закупающих иранскую нефть, могут закрыть американский рынок.

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social объявил о необходимости прекращения импорта нефти и нефтехимической продукции из Ирана.

Трамп предупреждает, что страны, которые импортируют любое количество вышеупомянутой продукции, немедленно попадут под вторичные санкции Соединённых Штатов Америки. Он объясняет, чем это чревато: странам не будет разрешено вести бизнес на американском рынке «никоим образом, ни в какой форме или виде».

Примечательно, что такое заявление прозвучало на фоне продолжающихся контактов между Соединёнными Штатами Америки и Ираном по ядерному соглашению. Непонятно, что стало поводом для такого неожиданного решения Вашингтона.

Соединённые Штаты Америки уже давно ограничивают доходы Тегерана от продажи нефти. Страна подвержена санкциям, которые ослабили её экспортные возможности. В случае, если новая мера действительно вступит в силу, многие крупные страны, зарабатывающие на американским рынке, будут вынуждены прекратить закупать энергоносители у Ирана.

Основными импортёрами иранской нефти остаются Китай и Индия. Помимо этого, иранские энергоносители закупает Южная Корея и страны Европы (Франция, Италия и другие).