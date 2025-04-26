Украинская делегация продолжает технические консультации вопреки призывам заключить сделку как можно скорее.

Не так давно стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессент обсудили подписание соглашения об экономическом партнёрстве между Вашингтоном и Киевом. Американские власти рассчитывали, что им удастся заключить сделку на запланированной встрече, но украинские чиновники лишь сообщили о прогрессе в технических консультациях, которые продолжаются. Иначе говоря: Киев не готов сейчас подписать сделку, поэтому ведёт переговоры дальше.

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social опубликовал пост, в котором заявил, что Украина уже на три недели затянула подписание сделки об экономическом партнёрстве. Политик выразил надежду, что соглашение будет подписано немедленно. Трамп добавил, что работа над общим мирным соглашением между Россией и Украиной «идёт гладко»: «Успех, похоже, ещё впереди!».

Ранее с аналогичным призывом к Украине выступал Скотт Бессент, настаивая на подписании соглашения об экономическое партнёрстве между Киевом и Вашингтоном как можно скорее.