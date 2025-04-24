Американский министр также выразил поддержку Вашингтоном украинского суверенитета.

Вчера в Вашингтон прибыла украинская делегация во главе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Глава украинского правительства встретился с министром финансов Соединённых Штатов Америки Скоттом Бессентом, чтобы обсудить подписание соглашения об экономическом партнёрстве (известно ещё как соглашение по редкоземельным металлам) между Киевом и Вашингтоном.

На сайте Министерства торговли Соединённых Штатов Америки опубликован протокол встречи делегаций, в котором сообщается о продолжении «высокопродуктивных технических переговоров» по вышеупомянутому документу. На встрече Бессент обозначил преимущества, которые получит американский и украинский народы после заключения сделки.

Американский министр также выразил от лица Соединённых Штатов Америки поддержку суверенитета Украины, подтвердив приверженность Вашингтона обеспечению «прочного, устойчивого мира» как для украинского, так и российского народов.

Скотт Бессент призывает Киев завершить технические консультации и подписать соглашение об экономическом партнёрстве между Соединёнными Штатами Америки как можно скорее.