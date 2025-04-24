Однако в Москве видят неоднозначным вопрос легитимности Зеленского, подчёркивая, что подписываемые им документы могут быть оспорены.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эксклюзивном интервью французскому изданию Le Point заявил, что отставка Владимира Зеленского с поста президента Украины не входит в список требований, выдвигаемых Россией для урегулирования российско-украинского конфликта.

В то же время Песков подчеркнул, что в Москве считают неоднозначным вопросом легитимность Зеленского. Российский чиновник объясняет, что в какой-то момент в Киеве могут появится люди, которые решат оспорить любые мирные договорённости, заключённые во время президентства Владимира Зеленского.

Что касается актуальных российских условий, Дмитрий Песков объяснил, что если Вооружённые силы Украины полностью покинут Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области в административных границах, российско-украинский конфликт будет мгновенно завершён.

Стоит отметить, что ранее Дональд Трамп говорил о признании США легитимности Владимира Зеленского. Американские официальные лица также упоминали то, что Киев обещал провести выборы в стране после завершения боевых действий. Американский президент не поддержал предложения российского коллеги Владимира Путина установить на территории Украины внешний контроль под эгидой Организации Объединённых Наций.